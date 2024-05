Catalonia: Intors din exil, Carles Puigdemont intretine vie flacara separatistilor

Dupa sapte ani de exil in Belgia, liderul independentist Carles Puigdemont cauta din nou presedintia regiunii, cu o naratiune epica de provocare la adresa Spaniei. Problemele sale juridice constituie o sabie a lui Damocles la alegerile legislative de astazi, la care sunt asteptati 5,7 milioane catalani. In fruntea partidului secesionist, Junts per Catalunya (JXC) ... citește toată știrea