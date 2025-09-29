Editeaza

Cazuri de infestari cu virusul West Nile in Romania. Unul dintre cazuri, in Dolj

Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat ca, in perioada 2 iunie - 25 septembrie, au fost inregistrate 35 de cazuri de infestari cu virusul West Nile in Romania. Dintre acestea, 34 sunt confirmate, iar unul este considerat caz probabil, precizeaza g4media.ro. Unul dintre ele a fost semnalat in Dolj.

Conform raportarilor, cazurile au fost inregistrate in Bucuresti (12) si in judetele Alba (1), Braila (4), Dolj (1), Galati (6), Ilfov (1), Iasi (2), Prahova (1), Salaj (1), Timis ...citește toată știrea

