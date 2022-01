Ce-si face CJ Dolj cu mana lui: sortare si compostare de deseuri

Consiliul Judetean Dolj da in administrare statiile de sortare, transfer si compost din judet nou infiintatei Directii de servicii publice din subordine. Instalatiile, aflate in curs de autorizare, ar putea fi puse in functiune in cateva saptamani.Serviciul de sortare a deseurilor municipale la nivelul intregului judet va fi dat in administrare Directiei Judetene de Servicii Publice si Utilitati, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi si primei sedinte de plen din acest an a ... citeste toata stirea