CE: Ursula von der Leyen a dezvaluit componenta echipei de comisari

De la Strasbourg presedinta comisiei Europene Ursula von der Leyen a anuntat componenta echipei sale (11 femei si 16 barbati) dupa cateva saptamani de controverse pe aceasta tema. In incercarea de a raspunde criticilor, 4 din cei 6 vicepresedinti sunt femei, in frunte cu socialista spaniola Teresa Ribera, specialista in clima, care a primit un mare portofoliu dedicat tranzitiei ecologice si ar putea juca unul din rolurile principale in noua echipa de la Bruxelles. Lituanianul Andruis Kubilus a ... citește toată știrea