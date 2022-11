Primaria Municipiului Craiova, Consiliul Local si Fundatia Culturala Iubirea organizeaza, cu sprijinul Consiliului Judetean Dolj si al revistei "Flacara lui Adrian Paunescu", in perioada 1-3 decembrie 2022, cea de-a VIII-a editie a Festivalului International Adrian Paunescu.Pentru toti cei care mai cred ca muzica si poezia nu au ecou in zadar, aceasta noua intalnire aduce, pe langa evenimente exceptionale pe afisul fiecarei seri, cele doua concursuri care deja ne-au facut prezenti in vietile ... citeste toata stirea