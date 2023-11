Pana ieri sau alaltaieri s-a tacut malc, la ceea ce s-a votat miercuri, in Parlamentul European, cu privire la modificarea tratatelor UE. Teme de anvergura europeana, precum egalitatea de gen, schimbarea majoritatii s.a.m.d.. Mai concret, propunerile pe care raportorii Guy Verhofstadt, Sven Simon, Gabriele Bischoft, Daniel Freund, Helmut Scholz le-au supus votului, nu fac altceva decat sa suprime suveranitatea statelor membre, in incercarea de a transforma UE intr-o federatie. In discutie, ... citeste toata stirea