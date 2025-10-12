Editeaza

Centru european de inteligenta artificiala in Romania

Sursa: Cuvantul Libertatii
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 15:59
Uniunea Europeana a anuntat extinderea retelei de centre dedicate inteligentei artificiale, astfel ca Romania intra astfel in reteaua europeana de AI Factories, "un pas important pentru viitorul nostru digital", a precizat Ministrul Economiei, Radu Miruta.

Romania intra in reteaua europeana de AI Factories- un pas important pentru viitorul nostru digital. "Treptat, trecem de la ambitie la infrastructura. Uniunea Europeana tocmai a anuntat extinderea retelei de centre dedicate inteligentei ...citește toată știrea

