CFR Cluj l-a readus pe Iuliu Muresan, dar a pierdut si la Ploiesti

Sursa: Cuvantul Libertatii
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 02:35
In ziua in care l-a readus ca presedinte pe Iuliu Muresan, in locul lui Cristi Balaj, CFR Cluj a fost invinsa in deplasare de Petrolul, scor 1-0, in ultimul meci al etapei a 13-a din Superliga. Denis Radu a marcat unicul gol, iar Eugen Neagoe are 2 victorii in 3 meciuri pe banca celor de la Petrolul, care si-au dublat in aceste jocuri punctele pe care le facusera in primele 10 runde.

Intr-un alt meci de luni, Csikszereda a invins-o, in deplasare, scor 2-0, pe FC Hermannstadt, goluri Eppel si

