Champions League: Crvena Zvezda, aproape de play-off

Joi, 07 August 2025, ora 11:45
Steaua Rosie Belgrad se afla aproape de play-off-ul Champions League, dupa ce a castigat in deplasare, scor 3-1, prima mansa a turului 3 preliminar, contra campioanei Poloniei, Lech Poznan, goluri: Rade Krunic (9, 51) si Bruno Duarte (73), respectiv Ishak (34). Benfica are si ea biletele asigurate pentru faza urmatoare, dupa succesul de la Nice, goluri: Ivanovic (53) si Florentino Luis (88). Bruges a dat lovitura la Salzburg prin reusita lui Romeo Vermant, fiul fostului jucator al lui Bruges, ...citește toată știrea

