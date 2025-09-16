Editeaza

Champions League: dueluri puternice in prima etapa

Sursa: Cuvantul Libertatii
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 02:11
17 citiri
Saptamana aceasta, marti, miercuri si joi, se disputa meciurile primei etape din grupa Champions League. Cele mai interesante dueluri se anunta Juventus - Dortmund (marti), Bayern - Chelsea si Liverpool - Atletico Madrid (miercuri) si Manchester City - Napoli si Newcastle - FC Barcelona (joi).

Marian Barbu va arbitra meciul Slavia Praga - Bodo Glimt, iar Istvan Kovacs va fi la centru la partida Olympiakos Pireu - FC Pafos.

Marti

Athletic Bilbao - Arsenal - ora 19.45
PSV - Royale Union SG - ...citește toată știrea

