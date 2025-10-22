Editeaza

Champions League - Seara cu 43 de goluri

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 03:11
15 citiri
Seara fabuloasa de Champions League, cu nu mai putin de 43 de goluri marcate in cele 9 meciuri, o medie incredibila de aproape 5 goluri meci, scazuta doar de intalnirea nula a exoticelor Kairat si Pafos. In 4 meciuri s-au marcat 30 de goluri!

Dennis Man a reusit o dubla contra campioanei Italiei, Napoli, dupa ce nu-i marcase vreodata in Serie A. Chivu ajunge la 7 victorii consecutive cu Inter, care are un moral excelent inaintea derby-ului cu Napoli, de sambata.

Rezultate inregistrate in

