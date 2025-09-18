Editeaza

Champions League: Victorie pentru Interul lui Chivu

Sursa: Cuvantul Libertatii
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 03:25
20 citiri
Dupa doua esecuri in Serie A, Interul lui Cristi Chivu a castigat, prin dubla lui Thuram, in deplasare la Ajax Amsterdam, echipa la care s-a transferat romanul de la Universitatea Craiova. Desi a jucat mai mult de o repriza in superioritate numerica, Olympiakos Pireu nu s-a impus acasa contra debutantei Pafos, meci arbitrat de Istvan Kovacs. Liverpool a dat lovitura in prelungiri cu Atletico Madrid, capitanul Van Dijk marcand cu capul la un corner. Campioana ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

