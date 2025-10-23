Editeaza

Champions League - victorii pentru favorite

Sursa: Cuvantul Libertatii
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 02:56
12 citiri
Rezultatele inregistrate miercuri seara in Champions League:

Athletic Bilbao - Qarabag 3-1 (Guruzeta 40, 88, Navarro 70 / Andrade 1)
Galatasaray - Bodo/Glimt 3-1 (Osimhen 3, 33, Akgun 61 / Helmersen 76)
Atalanta - Slavia Praga 0-0
Bayern - Club Brugge 4-0 (Karl 5, Kane 14, Diaz 34, Jackson 79)
Chelsea - Ajax 5-1 (Guiu 18, ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
PSG revine si obtine un punct cu Strasbourg
Campioana Europei, PSG, a fost condusa cu 3-1, pe teren propriu, de Strasbourg, dar a reusit sa ...
O sticla de whisky furata l-a aruncat in bratele politistilor
Un barbat in varsta de 61 de ani, din Craiova, a fost retinut pentru 24 de ore de politistii ...
Se pot face analize gratuite , pentru vitaminizare, la SCJU Craiova
Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Craiova fac apel la populatie sa profite ...
ActualitateBusinessSportLife Show