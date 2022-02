Chestionar pentru selectia scolilor in Programul National pentru Reducerea Abandonului Scolar

Un sondaj in legatura cu selectia scolilor in Programul National pentru Reducerea Abandonului Scolar (PNRAS) a fost lansat de 250 de organizatii neguvernamentale, pentru profesorii si directorii de institutii de invatamant. Chestionarul vine dupa ce "la dezbaterea organizata de Ministerul Educatiei in data de 24.02.2022, am constatat nemultumirea a numerosi participanti cu privire la incadrarea scolii in gradul de vulnerabilitate/ prioritate: ridicata, medie sau scazuta", se arata in descrierea ... citeste toata stirea