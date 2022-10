China: Congresul 20 al PCC

Cel de al 20-lea Congres national al Partidului Comunist Chienz (PCC) a inceput in acesta dimineata in marea Sala a Poporului din Beijing si timp de 7 zile vor fi prezentate rapoarte si rezultatele ultimilor 5 ani in care China a fost coordonata si condusa de echipa presedintelui Xi Jinping. Alaturi de acesta, in prezidiul Congresului national al PCC, de membri guvernului chinez, a fost prezent si fostul presedinte Hu Jintao, care l-a precedat pe actual presedinte al chinei si secretar general ... citeste toata stirea