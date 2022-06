Chisinau: Sedinta comuna a parlamentelor din Romania si Republica Moldova

Ieri 18 iunie a.c. la Chisinau a avut loc o sedinta comuna a parlamentelor din cele doua tari finalizata prin semnarea unei declaratii, in care se reitereaza "sprijinul neconditionat" asumat de toate fortele politice in Romania pentru parcursul european al Republicii Moldova. Romania va continua sa acorde "sprijin robust" pentru obtinerea calitatii de stat candidat si avansarea decisiva, in baza meritelor proprii si a unor eforturi ferme de ... citeste toata stirea