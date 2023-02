Desi presa de la Chisinau anunta iminenta investirii unui nou guvern, cu alt premier, in locul Nataliei Gavrilita, presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu a infirmat discutiile aparute in spatiul public despre o posibila revocare a premierului care "in cele 100 de zile de la investire a gestionat criza pandemica si energetica". Membrii guvernului condus de Natalia ... citeste toata stirea