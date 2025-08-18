Editeaza

Cinci barbati din Dolj, retinuti pentru lovire si alte violente

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 18 August 2025, ora 11:46
15 citiri
Ieri, 17 august, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Cosoveni au retinut, pentru 24 de ore, patru barbati, cu varste cuprinse intre 22 si 38 de ani, din comuna Teasc, sat Secui, si un barbat de 31 de ani, din comuna Malu Mare, sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovirea sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice.

In seara zilei de 16 august , in jurul oreli 20:13, politistii au fost sesizati de o tanara de 27 de ani, din comuna Teasc, sat Secui, cu privire la ...citește toată știrea

