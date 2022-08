CJ Dolj a atribuit contractul pentru modernizarea ultimului tronson din drumul judetean (DJ) 561B Segarcea - Zaval

Consiliul Judetean Dolj a atribuit contractul pentru modernizarea ultimului tronson, in lungime de peste 12 kilometri, din drumul judetean (DJ) 561B Segarcea - Zaval, un demers in valoare de 6,8 milioane de euro, derulat cu finantare europeana."Licitatia pentru desemnarea constructorului s-a incheiat, astfel ca am putut semna contractul de lucrari si vom demara in curand realizarea acestei investitii pentru care am reusit sa obtinem fonduri nerambursabile, alaturi de partenerii nostri, ... citeste toata stirea