CM de canotaj: Alte doua medalii pentru Romania

Sursa: Cuvantul Libertatii
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 11:45
Astazi a fost o noua zi cu medalii pentru Romania la Mondialul de canotaj de la Shanghai. Echipajul de patru rame masculin, format din Stefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mandrila si Ciprian Tudosa, a castigat medalia de argint, fiind depasit doar de Marea Britanie. Tot argint a obtinut si Echipajul de patru rame feminin, format din Ancuta Bodnar, Geanina Juncanariu, Adriana ...citește toată știrea

