Comisia aproba un ajutor de restructurare de pana la aproximativ 2,7 miliarde EUR pentru Complexul Energetic Oltenia SA

Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, planurile Romaniei de a acorda societatii de energie electrica Complexul Energetic Oltenia SA un ajutor de restructurare in valoare de pana la 2,66 miliarde EUR.Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, planurile Romaniei de a acorda societatii de energie electrica Complexul Energetic Oltenia SA ("CE Oltenia") un ajutor de restructurare in valoare de pana la 2,66 miliarde EUR ... citeste toata stirea