In urma unor consultari a membrilor partidului social-democrat (PvdA) si ai verzilor (Green Links) Frans Timmermans (62 ani) a fost confirmat in fruntea unei liste comune, in speranta de a-i succeda prim-ministrului demisionar Mark Rutte, unul dintre cei mai longevivi premieri europeni. Poliglot si arhitect emblematic al politicilor de mediu, Frans Timmermans paraseste mandatul cu mai putin de un an inaintea alegerilor din iunie 2024, care vor reinnoi Parlamentul European si vor permite o