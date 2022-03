Comitetul de Bazin Jiu-Dunare a avizat Planul de Management al Bazinului Hidrografic Jiu ( 2021-2027)

Administratia Bazinala de Apa Jiu a gazduit, astazi, sedinta Comitetului de Bazin Jiu-Dunare in care a fost avizat Planul de Management al Bazinului Hidrografic Jiu (2022-2027 - ciclul al III -lea de planificare).Prezidata de catre Prefectul Judetului Dolj, dna. Daniela Barbu, sedinta CB Jiu-Dunare a fost deschisa prin prezentarea unui montaj video ce a fost lansat, in premiera in Romania, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, prin intermediul caruia gospodarii apelor scot la suprafata ceea ce nu ... citeste toata stirea