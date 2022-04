Compania de Apa Oltenia S.A. anunta intreruperea alimentarii cu apa potabila in municipiul Craiova, VINERI, 08.04.2022, in intervalul orar 11.00 - 16.00, in Popoveni, Romanesti si 1 Mai

S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. anunta intreruperea alimentarii cu apa potabila in municipiul Craiova, VINERI, 08.04.2022, in intervalul orar 11.00 - 16.00, in vederea inlocuirii unui compensator la conducta de apa, in zona N. Romanescu - ICIL.Vor fi afectati de oprire utilizatorii din cartierele Popoveni, Romanesti (de la Parc pana la iesirea din Craiova), 1 Mai (de la str. Dimitrie Gerota pana la iesirea din Craiova) si perimetrul cuprins intre strazile Siretului, Progresului, Alexandria, ... citeste toata stirea