Miercuri 26.04.2023, la sediul PNL Dolj, a avut loc o conferinta de presa sustinuta de consilierii municipali Teodor Sas si Marinel Florescu.Teodor Sas s-a referit la problema traficului din oras, care este, in opinia sa, scapat de sub controlul municipalitatii."In scurt timp, traficul in oras va fi blocat, daca nu se intervine" a spus consilierul liberal. El a dat mai multe exemple, cum ar fi intersectia strazii Tehnicii cu Calea Bucuresti unde este nevoie de un pasaj suprateran, traficul ... citeste toata stirea