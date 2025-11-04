Editeaza

Concursul "Craiova Dezbate" sau frumusetea cuvantului bine rostit

Sursa: Cuvantul Libertatii
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 16:44
10 citiri
In perioada 1-2 noiembrie 2025, Clubul de Dezbateri Express Buzesti, in parteneriat cu Colegiul National "Fratii Buzesti", a organizat a V-a editie a concursului de dezbateri pentru incepatori "Craiova Dezbate". Au participat 25 de echipe din sase cluburi de dezbateri craiovene, unite in consortiul Craiova Debate Society.

75 de debateri incepatori s-au confruntat in trei runde de calificare, fiind atent urmariti si evaluati de 30 de arbitri. Apoi, cele opt echipe care au dat break-ul au ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Barbat din Ciupercenii Noi, retinut pentru incalcarea ordinului de protectie
Ieri, 30 octombrie, politisti din cadrul Sectiei nr.10 Politie Rurala Poiana Mare au retinut, pentru ...
Radoi: "Va fi un derby intens cu Rapid"
Derby-ul ultimei etape a turului sezonului regular al Superligii, Universitatea Craiova - Rapid, se ...
Dus incatusat la Politie
Seara trecuta, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Craiova au retinut, pentru 24 de ore, un ...
ActualitateBusinessSportLife Show