Concursurile pe teme olimpice - online si in 2022

Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, prin Academia Olimpica Romana, in parteneriat cu Ministerul Educatiei, va desfasura online, si in acest an, traditionalele concursuri de educatie olimpica: Concursul national de arte plastice "Jocurile Olimpice in imaginatia copiilor" si Concursul national de literatura si jurnalism sportiv "Un Condei numit Fair-Play".Cei care doresc sa participe sunt asteptati sa isi trimita lucrarile pana pe data de 14 octombrie 2022. Expedierea lucrarilor, impreuna cu ... citeste toata stirea