La linia live de ieri, combinata cu o conferinta de presa, presedintele rus Vladimir Putin a fost intrebat de jurnalistul american Keir Hardy Brennan-Simmons daca "Rusia este slabita, fiindca nu a atins obiectivele in districtul militar de nord si pierde generali". Intrebarea a mai vizat daca Putin este gata sa se intalneasca cu presedintele Donald Trump. Raspunsul liderului de la Kremlin a fost urmatorul: "in ciuda persecutiilor la adresa presei noastre, in tara dumneavoastra, noi va permitem ... citește toată știrea