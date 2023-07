Astazi, 24.07.2023, la sediul PNL Dolj, a avut loc o conferinta de presa sustinuta de presedintele PNL Craiova, deputatul Nicolae Giugea si Teodor Sas, consilier municipal PNL Craiova.Teodor Sas a ridicat mai multe probleme legate de modul in care este administrat orasul nostru. Prima problema evidentiata de consilierul liberal priveste modul in care sunt realizate lucrarile de asfaltare in Craiova."Am tot semnalat in ultimii ani faptul ca lucrarile Companiei de Apa nu sunt executate asa ... citeste toata stirea