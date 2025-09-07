Editeaza

Conferinta "Istoria alimentarii cu apa a Craiovei", la Universitatea din Craiova

Sursa: Cuvantul Libertatii
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 16:21
Aula "Regele Mihai I al Romaniei" a Universitatii din Craiova a gazduit, la sfarsitul saptamanii trecute, Conferinta "Istoria alimentarii cu apa a Craiovei". Manifestarea a fost organizata Comitetul Roman de Istoria si Filosofia Stiintei si Tehnicii (CRIFST) - Filiala Craiova din cadrul Academiei Romane, in parteneriat cu Asociatia Generala a Inginerilor din Romania (AGIR) - Filiala Dolj si Filiala Craiova a Academiei de Stiinte Tehnice din Romania (ASTR). A fost o incursiune in istorie, in ...citește toată știrea

