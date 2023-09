Volodimir Zelenski urma sa vorbeasca astazi in cadrul sedintei speciale a Consiliului de Securitate, sub presedintia albaneza, la care sunt programati peste 60 de vorbitori. Este pentru prima data de la inceputul invaziei Rusiei la 24 februarie 2022, cand Zelenski va vorbi in fata Consiliului de Securitate al ONU. Rusia este reprezentata de ministrul sau de Externe, Serghei Lavrov, dar nu era clar daca ... citeste toata stirea