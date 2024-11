Consiliul Judetean Dolj: DJ606A va fi modernizat

Consiliul Judetean Dolj are in program modernizarea completa a drumului 606A (Breasta-Piria) pe o lungime de 45 km, contractul de finantare fiind semnat la sediul ministerului Dezvoltarii si Lucrarilor Publice, de vicepresedintele Mihai Neatu. Pentru tronsonul 2 (Scaiesti-Piria) lucrarile incepute in vara sunt in stadiu avansat. Intre Breasta si Scaiesti pe o lungime de 18 km, ... citește toată știrea