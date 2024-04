Consiliul Judetean Dolj, in sprijinul agriculturii din teritoriu

Astazi, a avut loc sedinta lunara a Consiliului Judetean Dolj, care a inclus, pe ordinea de zi, 29 de puncte, la care s-a adaugat unul. Cele mai multe dintre ele s-au axat pe dezvoltarea infrastructurii, educatiei si culturii. Cel suplimentar este unul de anvergura pentru judet, prin dezvoltarea agriculturii din teritoriu.Astfel, s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului a unui teren de 20.000 mp, situat in comuna Desa. Prin aceasta, s-a statutat darea in ... citește toată știrea