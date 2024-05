Consiliul Judetean Dolj, protocol cu S.C. Salubritate S.R.L. Craiova, pentru protectia animalelor fara stapan

Astazi a avut loc sedinta lunara a Consiliului Judetean Dolj, pe ordinea de zi fiind trecute 21 de puncte de dezbatut. La acestea s-a adaugat unul suplimentar. A fost, ca de obicei, o sedinta fara multe probleme, proiectele de hotarari trecand aproape in unanimitate. S-a mers mult pe rectificari bugetare, mai ales in domeniul sanatatii, pe alocare de fonduri pentru dezvoltare. Subiectul in plus s-a referit la implicarea CJ Dolj, in parteneriat cu S.C. Salubritate S.R.L. Craiova, in protectia ... citește toată știrea