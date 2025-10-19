Editeaza

Consiliul Judetean Dolj sprijina copiii cu dizabilitati

Sursa: Cuvantul Libertatii
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 16:14
17 citiri
Consiliul Judetean (CJ) Dolj a aprobat, in sedinta extraordinara din 17 octombrie, proiectul "Extinderea activitatilor Centrelor de Zi pentru copiii cu dizabilitati Craiova si a contributiei proprii , reprezentand 2%din alocarea financiara eligibila a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Dolj". Suma totala a proiectului depaseste depaseste un milion de euro, iar contributia la cota de 2% este mai mare de 100.000 de lei.

Proiectul face parte din "Programul ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Proiect transfrontalier in educatie, prezentat la Universitatea din Craiova
Universitatea din Craiova, in parteneriat cu Academia de Economie "D.A. Tsenov" si Asociatia Engage ...
Agent de telefonie mobila, plasat sub control judiciar, pentru frauda economica
In ziua de 15 octombrie , politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii ...
PSG revine si obtine un punct cu Strasbourg
Campioana Europei, PSG, a fost condusa cu 3-1, pe teren propriu, de Strasbourg, dar a reusit sa ...
ActualitateBusinessSportLife Show