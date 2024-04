Consiliul Judetean Dolj sprijina invatamantul, sportul si comunitatea

In sedinta extraordinara a Consiliului Judetean (CJ) Dolj, din 9 aprilie, desfasurata online, au fost adoptate Hotarari prin care autoritatea publica judeteana vine in sprijinul invatamantului, sportului si comunitatii. Astfel, consilierii judeteni au aprobat alocarea sumei de 190.000 de lei pentru buna desfasurare a unor activitati. Din acest total, 140.000 de lei provin din Fondul de Rezerva al CJ Dolj, ceea ce a dus si la modificarea bugetului institutiei pe acest an.Intrunit in sedinta ... citește toată știrea