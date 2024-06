Continua canicula in Romania

Vom avea canicula si in zilele urmatoare. O buna parte din teritoriu se va afla sub influenta unui nou val de caldura intens si de lunga durata. Disconfortul termic va fi tot mai accentuat. Doljul nu face exceptie.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de cod galben de temperaturi ridicate, disconfort termic ridicat, canicula, pentru astazi.Pe parcursul zilei, in cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei si local in Dobrogea continentala se vor inregistra temperaturi ... citește toată știrea