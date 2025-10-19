Editeaza

Continua controalele pe drumurile din Dolj

Sursa: Cuvantul Libertatii
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 11:46
In ultimele 24 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dolj au continuat actiunile pentru siguranta traficului rutier si prevenirea accidentelor de circulatie. In urma acestora, au fost aplicate amezi in cuantum de aproximativ 70.000 de lei, iar 37 de soferi au fost "trasi pe dreapta".

In cadrul activitatilor desfasurate, politistii au folosit aparatele radar, etilotest si drugtest, pentru depistarea conducatorilor auto care incalca regimul legal de ...citește toată știrea

