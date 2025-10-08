Editeaza

Continua programul de prevenire a violentei si a infractiunilor in mediul scolar "Impreuna prindem curaj"

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 16:45
Ministrul Educatiei si Cercetarii, Daniel David, a semnat ordinul prin care suma de 1.900.000 de lei va fi directionata catre scoli, prin inspectoratele scolare, pentru implementarea, in perioada 15 octombrie - 15 decembrie 2025, a Programului de prevenire a violentei si a infractiunilor in mediul scolar "Impreuna prindem curaj".

Banii sunt disponibili prin Mecanismul national de sustinere a prevenirii criminalitatii si va fi distribuita in functie de dimensiunea populatiei scolare de la ...citește toată știrea

