Controale inainte de inceperea anului scolar

In data de 09 august 2022, la sediul Prefecturii Dolj a avut loc o intalnire de lucru intre Prefectul judetului Dolj, Dan Diaconu si reprezentantii Directiei de Sanatate Publica si ai Inspectoratului Scolar Judetean Dolj.In urma sedintei s-a stabilit ca in perioada 19 - 26 august 2022, o comisie mixta constituita din ordinul Prefectului, va verifica un numar total de 514 de unitati de invatamant preuniversitar din judetul Dolj, in contextul inceperii anului scolar 2022-2023.Echipele de ... citeste toata stirea