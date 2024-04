Controale si sanctiuni aplicate in primele patru luni din 2024 de catre inspectorii ITM Dolj

Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Dolj, in perioada ianuarie-aprilie 2024, a desfasurat actiuni de control ca urmare a Campaniilor Nationale stabilite de Inspectia Muncii, care au vizat identificarea si combaterea cazurilor de munca nedeclarata si subdeclarata, precum si verificarea modului de aplicare a dispozitiilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca, la angajatori care isi desfasoara activitatea in urmatoarele domenii: infrumusetare si ... citește toată știrea