Copil de 10 ani disparut in Dunare. Prietenul cu care plecase la scaldat nu a anuntat incidentul "de frica"

Incidentul a avut loc in localitatea doljeana Calarasi. Hainele copilului si bicicleta cu care plecase de acasa au fost gasite pe malul apei. Scafandrii din doua judete il cauta acum pe copil. Adrian Ionut Velcea a plecat de acasa in cursul zilei de joi, 14 iulie, in jurul orei 14,00. Parintii stiau ca merge impreuna cu prietenii sa se plimbe cu bicicleta. Cand au vazut seara ca nu revine acasa, au inceput sa-l caute.Toti copiii cu care se juca de obicei au spus ca nu stiau unde ar putea fi.