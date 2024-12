Coreea de Sud: Presedintele tarii a anuntat ridicarea legii martiale

Presedintele sud-coreean, Yoon Suk Yeol, a declarat ieri ca legea martiala, pe care o impusese, va fi ridicata si trupele dislocate la Seul se vor retrage, in urma votului din Adunarea Nationala. Yoon Suk Yeol a instituit legea martiala marti, decizie contestata, prin vot, in Adunarea Nationala, unde opozitia este majoritara, si a chemat in strada manifestantii. "Pentru a proteja Coreea de Sud liberala de amenintarile reprezentate de fortele comuniste nord-coreene si pentru a elimina elementele ... citește toată știrea