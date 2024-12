Coreea de Sud: Presedintele Yoon Suk Yeol - interdictie de calatorie

Presedintele Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, are interdictie sa paraseasca tara dupa ce politicienii din opozitie au acuzat partidul sau ca au organizat "o a doua lovitura de stat", refuzand sa il puna sub acuzare pe motivul instituirii legii martiale saptamana trecuta. Bae Sang-up, comisar pentru serviciile de emigrare, la ministerul Justitiei, a confirmat astazi, in timpul unei audieri ... citește toată știrea