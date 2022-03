Corespondenta din Varsovia : Romania si Polonia, sedinta comuna de guvern

Premierul Romaniei, Nicolae Ionel Ciuca a fost primit cu putin timp in urma cu onorori militare de catre premierul Republicii Polone, Mateusz Morawiecki. Urmeaza o "intrevedere tete-a-tete" intre cei doi sefi de guvern, iar la 10.55, ora Romaniei, are loc o intrevedere in format restrans cu premierul Mateusz Morawiecki. Actiunea de astazi are loc in contextul in care, acum 101 ani, in 1921, Romania si Polonia au semnat tratatul bilateral de alianta defensiva impotriva Rusiei. Tot astazi va avea ... citeste toata stirea