Corneliu Papura preia echipa-satelit a Stiintei

In lipsa unor achizitii de jucatori, la Universitatea Craiova au loc permutari in cadrul clubului. Astfel, dupa instalarea ca presedinte executiv a lui Marian Copilu, in locul lui Sorin Cartu, a fost numit un nou antrenor la echipa-satelit. Noul tehnician al formatiei secunde este Corneliu Papura (48 de ani), in locul Alexandru Stoica, care va ramane antrenor in cadrul Centrului de Copii si Juniori.Corneliu Papura a mai antrenat echipa satelit in sezonul 2016-2018, apoi a fost in trei mandate ... citeste toata stirea