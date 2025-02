CPI: Procurorul care a dispus ordinul de arestare a lui Putin pe lista de sanctiuni a lui Trump

Procurorul Curtii Penale Internationale, Karim Khan, care a dispus mandatul de arestare al CPI pentru presedintele rus Vladimir Putin in martie 2023, pentru deportarea de catre Moscova a copiilor ucrainieni a fost inclus in lista de santiuni economice si de calatorie a SUA, informeaza Reuters. Rusia l-a inclus la randul sau pe Khan pe o lista de urmariti in 2023, dupa ce CPI emisese mandatul de arestare pentru Putin si un alt oficial rus, Maria Lvova Belova, pentru ... citește toată știrea