Craiova a "pradat" Stambulul

Sursa: Cuvantul Libertatii
Vineri, 22 August 2025, ora 05:35
Stiinta a descins in inima fostului Imperiu Otoman din nou, dupa isprava de a elimina titrata Galata, in 1986. La aproape patru decenii, oltenii au infruntat o echipa fara renume, fara suporteri, dar cu buget de patru ori mai mare, care concureaza cu granzii Stambulului in ultimii ani. Protejata sau nu de Erdogan, Istanbul Basaksehir a castigat titlul in Turcia in urma cu cinci ani si de atunci tine steagul sus in Europa. In schimb, Stiinta incearca sa-si regaseasca gloria europeana pierduta o ...citește toată știrea

