Craiova in "era"... Lia Olguta Vasilescu

Pentru a 4-a oara consecutiv, Lia Olguta Vasilescu a depus vineri dupa-amiaza juramantul, in calitate de primar al Craiovei. E un eveniment de luat in seama. Dezinvolta, lipsita de orice inhibare de circumstanta, care ii este de altfel straina, de regula, primarita Craiovei stapaneste de acum, daca nu mai demult, toate "secretele" demnitatii de primar de mare municipiu. Pentru care probeaza vocatie autentica. N-a fost aleasa "in delir", dar Craiova, multa vreme considerata anactronic "oras ... citește toată știrea