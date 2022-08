Craiova : "Noi, Poporul/We the People" - 25 de ani de Parteneriat Strategic dintre Romania si SUA

Ambasada SUA la Bucuresti, in parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei - Unitatea Arhive Diplomatice si Agentia Nationala de Presa AGERPRES va organiza maine, la Craiova, un amplu eveniment expozitional, care marcheaza aniversarea a 25 de ani de Parteneriat Strategic dintre Statele Unite ale Americii si Romania. Este vorba despre Expozitia fotografica itineranta "Noi, Poporul/We the People" , ce va fi vernisata de la ora 18,00, in Piata Mihai Viteazul din Craiova, urmata de ... citeste toata stirea